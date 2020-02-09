В Москве задержаны участники акции против систем распознавания лиц

В Москве у здания администрации президента полиция задержала четырех участников акции против использования системы распознавания лиц. Позднее активистов отпустили, составив протоколы о нарушении правил проведения собраний.
Ранее в воскресенье полиция задержала художницу Катрин Ненашеву и студентов Высшей школы экономики: Семена Морозова, Степана Гнездилова и Марину Безенкову.
Адвокат Дмитрий Захватов и одна из активисток написали заявление на сотрудников полиции, которые вывели защитника из отделения, не пустив к задержанным.
О запуске акции "Следуй" стало известно в конце января. Организаторы предлагают наносить грим как символ несогласия с "введением непрозрачной системы распознавания лиц".
Система распознавания лиц заработала в Москве в 2017 году. В МВД России обещали, что к ней подключат все 175 тысяч городских видеокамер (в подъездах, во дворах и на улицах). Доступ к камерам, помимо правоохранительных органов, дали Федеральной службе судебных приставов. Также в январе стало известно, что Москва потратит еще два миллиарда рублей на оборудование для системы распознавания лиц.
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Радио «Свобода»
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