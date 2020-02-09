Двое американских военных в Афганистане убиты в результате «инсайдерской атаки»

Американские военные в Афганистане подтвердили в воскресенье, что, по крайней мере, двое военнослужащих США были убиты и еще шесть получили ранения, когда афганский партнер обратил против них оружие.

Представитель вооруженных сил США в стране сообщил, что кровавая ночная перестрелка произошла в районе Шерзад провинции Нангархар на востоке страны.

«По имеющимся на данный момент сообщениям, после завершения контактов объединенной группы из американских и афганских военнослужащих с местным руководством человек в афганской форме открыл по ней огонь из автомата, — пояснил полковник Сонни Леджетт. – Мы продолжаем собирать информацию, и причины или мотивы атаки на данный момент неизвестны».

Сообщается, что раненые американские военные получают медицинскую помощь на американском объекте.

Губернатор провинции Шах Махмуд Миахел заявил «Голосу Америки», что нападавший был убит в перестрелке. По его словам, в ходе инцидента были ранены трое афганских спецназовцев и несколько американских солдат.

Миахел отметил, что пока неясно была ли атака результатом некоего «непонимания», или стрелок находился «под чьим-то влиянием». Он не стал предполагать, что стрелявший мог быть членом Талибана, проникшим в вооруженные силы. Губернатор сообщил, что детали инцидента устанавливает следствие.

Провинция Нангархар граничит с Пакистаном, и некоторые ее районы служат опорными пунктами для боевиков Талибана. Там также находятся базы боевиков, связанных с «Исламским государством».

В Афганистане находится около 13 тысяч американских военнослужащих. Некоторые из них проводят антитеррористические операции, а остальные являются частью миссии «Решительная поддержка», возглавляемой НАТО. Миссия занимается подготовкой и консультированием сил безопасности Афганистана, сражающихся с Талибаном.

Инциденты, в которых афганские военнослужащие обращают оружие против местных партнеров или международных сил во главе с США, являются нередким явлением.

Талибан утверждает, что его бойцы проникают в афганские силы и совершают подобные «инсайдерские атаки», когда появляется такая возможность. Но пока группировка не взяла ответственность за субботний инцидент.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол, реагируя на сообщения о гибели военных в субботу, написал в «Твиттере »: «Наш уход из Афганистана давно назрел. После почти двух десятилетий нам нужно объявить победу и вернуть войска домой!»

США ведут с Талибаном переговоры о заключении мирного соглашения на протяжении нескольких месяцев. В случае подписания оно может привести к постепенному выводу иностранных войск из Афганистана в обмен на гарантии безопасности и обязательства Талибана включиться в межафганские мирные переговоры о прекращении боевых действий в стране.

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