На Великобританию обрушился шторм «Ciara»

На Великобританию обрушился мощный шторм «Ciara», сообщает 9 февраля ВВС.
И-за непогоды около 13 тыс. человек остались без электричества. В стране отменили спортивные соревнования.
Авиакомпании отменили десятки рейсов, несколько железнодорожных фирм призвали пассажиров не путешествовать.
* Only travel today if absolutely necessary *
Widespread flooding and fallen trees severely affecting services * #StormCiara — blown tree on overhead line at #Gatley and floods at #Blackburn
* Check latest updates @nationalrailenq @AvantiWestCoast @LNRailway @CalSleeper pic.twitter.com/64X6lxHeOH
— London Euston (@NetworkRailEUS) February 9, 2020
В некоторых местах порывы ветра достигают 90 миль (около 145 км) в час.
По всей Британии вынесены 250 предупреждений о наводнениях. Ожидается, что сильные порывы ветра продолжат накрывать Северную Ирландию и большую часть Шотландии.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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