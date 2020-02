На Великобританию обрушился шторм «Ciara»

На Великобританию обрушился мощный шторм «Ciara», сообщает 9 февраля ВВС.

И-за непогоды около 13 тыс. человек остались без электричества. В стране отменили спортивные соревнования.

Авиакомпании отменили десятки рейсов, несколько железнодорожных фирм призвали пассажиров не путешествовать.

* Only travel today if absolutely necessary *

Widespread flooding and fallen trees severely affecting services * #StormCiara — blown tree on overhead line at #Gatley and floods at #Blackburn

* Check latest updates @nationalrailenq @AvantiWestCoast @LNRailway @CalSleeper pic.twitter.com/64X6lxHeOH

— London Euston (@NetworkRailEUS) February 9, 2020

В некоторых местах порывы ветра достигают 90 миль (около 145 км) в час.

По всей Британии вынесены 250 предупреждений о наводнениях. Ожидается, что сильные порывы ветра продолжат накрывать Северную Ирландию и большую часть Шотландии.

