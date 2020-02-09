Нефьодов: Процесс очищения Государственной таможенной службы точно не закончен

Процесс «очищения» Государственной таможенной службы еще не завершен. Об этом в интервью ZN.ua, вторая часть которого вышла 9 февраля, рассказал глава Гостаможенной службы Максим Нефьодов.

«Процесс очищения точно не закончен. Оценить из Киева, где – на Закарпатье, во Львове или Одессе – наилучшие или наихудшие кадры, достаточно трудно. Легко быть реформатором в Киеве, но, простите, на границе существует реальная физическая угроза, жгут машины, угрожают… Какое-то количество людей, с которыми все понятно, мы точно не хотим видеть в ГТС», – сказал Нефьодов.

По его словам, для остальных таможенников готовят переаттестацию.

«Будем разбираться с каждым человеком. Методологию переаттестации разрабатываем с американским посольством, Международной организацией по миграции. Хотим начать процесс с марта, потому что надо еще наработать подзаконку, методологию проверки деклараций, подписать меморандум с Национальным антикоррупционным бюро по поводу использования полиграфов и так далее. Все это вместе, надеемся, даст больший контроль…. К сожалению, 11 тысяч святых людей у меня нет. Вместе с тем и среди существующих работников есть много профессиональных, честных и добросовестных кадров. Надо найти самых плохих, уволить. Потом повторить этот процесс еще пять раз, и все у нас в кадрах будет хорошо. Тем, кто останется, нужно поднять зарплату, дать новую форму, обеспечить нормальные условия труда. Бывает, что не хватает даже света. Ведь это вопрос не только удобства, но и эффективности работы», – подчеркнул глава службы.

18 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы. Оно предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу, в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции, и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

25 июня 2019 года конкурс на пост главы Государственной таможенной службы выиграл Нефьодов 5 июля Кабмин назначил Нефьодова главой ГТС.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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