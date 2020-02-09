Нефьодов: Процесс очищения Государственной таможенной службы точно не закончен

Процесс «очищения» Государственной таможенной службы еще не завершен. Об этом в интервью ZN.ua, вторая часть которого вышла 9 февраля, рассказал глава Гостаможенной службы Максим Нефьодов.
«Процесс очищения точно не закончен. Оценить из Киева, где – на Закарпатье, во Львове или Одессе – наилучшие или наихудшие кадры, достаточно трудно. Легко быть реформатором в Киеве, но, простите, на границе существует реальная физическая угроза, жгут машины, угрожают… Какое-то количество людей, с которыми все понятно, мы точно не хотим видеть в ГТС», – сказал Нефьодов.
По его словам, для остальных таможенников готовят переаттестацию.
«Будем разбираться с каждым человеком. Методологию переаттестации разрабатываем с американским посольством, Международной организацией по миграции. Хотим начать процесс с марта, потому что надо еще наработать подзаконку, методологию проверки деклараций, подписать меморандум с Национальным антикоррупционным бюро по поводу использования полиграфов и так далее. Все это вместе, надеемся, даст больший контроль…. К сожалению, 11 тысяч святых людей у меня нет. Вместе с тем и среди существующих работников есть много профессиональных, честных и добросовестных кадров. Надо найти самых плохих, уволить. Потом повторить этот процесс еще пять раз, и все у нас в кадрах будет хорошо. Тем, кто останется, нужно поднять зарплату, дать новую форму, обеспечить нормальные условия труда. Бывает, что не хватает даже света. Ведь это вопрос не только удобства, но и эффективности работы», – подчеркнул глава службы.
18 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы. Оно предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу, в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции, и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.
25 июня 2019 года конкурс на пост главы Государственной таможенной службы выиграл Нефьодов 5 июля Кабмин назначил Нефьодова главой ГТС.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Названы самые скачиваемые мобильные приложения десятилетия / 17 декабря
- Известно, к чему может привести отказ от сбалансированного потребления воды / 13 января
- Daily Sabah — РФ найдёт замену китайским овощам и фруктам на рынках Турции и Марокко / 6 февраля
- Гватемала разорвала отношения с Венесуэлой и «бросилась к ногам Трампа» / 17 января
- Навальный сообщил о джете и яхте телеведущей Аскер-заде, у которой есть «отношения» с главой ВТБ / 2 декабря
- Пожар в центре Одессы. Эксперты идентифицировали тела всех 16 погибших / 26 декабря
- Джонсон: Британия не хочет принимать стандарты ЕС в области соцзащиты / 3 февраля
- Помпео готов дать показания в рамках разбирательства по импичменту / 22 января