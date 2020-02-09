Коронавирус на круизном лайнере у берегов Японии. В МИД сообщили, что инфицирован украинец

9 февраля на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится под карантином у берегов Японии, коронавирус 2019-nCoV обнаружили у гражданина Украины. Об этом УНН сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, что находится на рейде у берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное. С госпитализованным поддерживается связь. Ситуация на контроле министра иностранных дел и посольства Украины в Японии», – сказал он.

По данным МИД, украинец «чувствует себя нормально», ему оказывают необходимую помощь.

Kyodo Newsсообщает, что гражданин Украины входит в число шести человек, у которых сегодня подтвердили коронавирус. Кроме него, речь идет о четырех филиппинцах и одном граждание США.

Общее количество заразившихся 2019-nCoV на лайнере достигло 70 человек.

Всего на борту Diamond Princess находится 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. По состоянию на 6 февраля, инфицированных среди украинцев не было.

3 февраля Diamond Princess поместили на карантин в японском порту Иокогама из-за угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 8 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 811 человек, подтверждено более 37 тыс. случаев заражения. За пределами Китая, по информации ВОЗ, было зарегистрировано 288 случаев заболевания в 24 странах, один человек скончался.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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