Наталья Поклонская назвала себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Наталья Поклонская назвала себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

09.02.2020, 18:04, Разное

Наталья Поклонская назвала себя «русской украинкой», а также прошла тест ДНК. Бывший прокурор Крыма приняла решение определить своё историческое происхождение.
Поклонская отправила генетические материалы, чтобы определить, какая кровь в ней смешалась. Она иронично отметила, что помимо русской и украинской родословной в ней может оказаться «наследие древних и пугающих влахов». При этом Поклонская отметила возможность наличия большей доли генов татарского народа, чем у радикально настроенного Джемилева.

«Вдруг, общие предки с Зеленским? Просто тьма вопросов», — указала Поклонская в соцсетях.

Депутат Госдумы РФ не ожидала сильной реакции на собственное заявление с описанием своей национальной принадлежности как «русской украинки». Исследование, по словам политика, проводится в одной из клиник Москвы.



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