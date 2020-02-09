В Челябинской области закроют карантинный центр из-за протестов жителей

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пообещал в ближайшее время закрыть карантинный центр для граждан Китая в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района, сообщает РБК.

По словам министра, больше в «Утес» никого не привезут, а ранее доставленных в лагерь шесть человек распределят по медицинским учреждениям Челябинска, у которых будет соответствующее оборудование.

В воскресенье жители Сосновского района перекрыли дорогу в карантинный центр из-за страха распространения болезни.

В пресс-службе областного минздрава изданию «Подъем» заявили, что местным жителям не о чем беспокоиться, так как лагерь «Утес» находится в лесу.

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