Посольство РФ в Чехии уточнило данные по ДТП с автобусом с детьми

Посольство РФ в Чехии уточнило данные по ДТП с автобусом с детьми

09.02.2020, 17:55, Новости дня

Посольство РФ в Чехии в воскресенье сообщило, что граждан РФ в разбившемся в Чехии автобусе не было. Двухэтажный экскурсионный автобус перевернулся рядом с городом Лоуны в западной части Чехии, пишет РИА Новости.

Из 70 подростков от 15 до 18 лет, ехавших в автобусе, трое находятся в состоянии средней тяжести, а еще четверо отделались ушибами. Полиция Чехии выясняет причины ДТП.

Источник: Вести



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