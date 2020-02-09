Ветер помог самолету British Airways побить рекорд Norwegian Air

Мощный попутный ветер помог пассажирскому лайнеру British Airways долететь из Нью-Йорка до Лондона за рекордно короткое время. Расстояние между двумя континентами британский Boeing-747 преодолел за 4 часа 56 минут. Это рекорд для дозвуковых самолетов.
Самолет развил скорость в 800 миль в час (около 1200 километров в час) и вплотную приблизился к звуковому барьеру благодаря попутному ветру. Его причиной был пришедший в Британию со стороны Северной Америки шторм "Кира" (Ciara).
Прежний рекорд принадлежал норвежской авиакомпании Norwegian Air. В январе 2018 года ее самолет преодолел это же расстояние за 5 часов 13 минут. Среднее время полета по этому маршруту составляет 6 часов 13 минут.
По словам представителя British Airways, приоритетом для авиакомпании является безопасность, а не рекорды скорости, однако ее пилоты использовали по максимуму погодные условия, чтобы доставить своих пассажиров обратно в Лондон, сильно опередив расписание.
Полеты в обратном направлении при этом длятся более чем на 2,5 часа дольше обычного, пишет The Independent. Шторм "Кира", который помог пилотам BA, также серьезно нарушил работу общественного транспорта и энергоснабжения в Соединенном Королевстве. Многие железнодорожные компании остановили свои поезда, в аэропортах отменены десятки внутренних и международных авиарейсов, во многих местах временно прекратили работать паромные переправы. Отменен воскресный матч Английской премьер-лиги между "Манчестер-сити" и "Вест-Хэмом", отменены скачки и турниры по регби.
Британская королева Елизавета II из-за сильного ветра даже отменила традиционное воскресное посещение церковной службы в фамильном имении Сандрингем в графстве Норфолк, а в Лондоне закрыты для публичного посещения все королевские парки, включая Сент-Джеймсский парк и Гайд-парк.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Джошуа вернул себе четыре чемпионских пояса после победы над Руисом в реванше / 9 декабря
- Теперь если нардеп голосует не так, как хотелось бы Зеленскому, – то у президента есть для него три кнута: ГПУ, ГБР и НАБУ / 18 декабря
- «Пока не заплатят». Трамп заявил о возможности «невиданных» санкций против Ирака / 6 января
- Австрия выдала РФ обвиняемого в убийстве 21-летней давности / 15 января
- Эрдоган заявил об увеличении числа погибших турецких военных при обстреле в Идлибе / 3 февраля
- Приказ о льготе по налогу на холостяков отменят в России / 9 января
- Шахтерам частично выплатили задолженность по зарплате / 23 декабря
- Вести.net: ФАС обяжет Apple, Google и Microsoft предустанавливать российские приложения / 4 февраля