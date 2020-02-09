Алексей Кудашов: в игре чехами просматривались контуры новой сборной России

Сборная РФ по хоккею неудачно выступила на третьем этапе Евротура. Наши хоккеисты набрали одно очко в трех встречах и заняли последнее место.
Драматично сложился матч с командой Чехии. Наши хоккеисты трижды выходили вперед, но чехи трижды отыгрывались. Чешская команда сравняла счет за две секунды до истечения основного времени. Дополнительный период не выявил победителя, а буллиты лучше исполнили чехи.
Главный тренер сборной РФ Алексей Кудашов назвал поражения обидным, однако нашел положительные моменты в игре россиян. "Необходим опыт, чтобы выигрывать такие матчи и избегать детских ошибок. В третьей игре стало немного лучше. Появилась уверенность, стала просматриваться игра", приводит слова Кудашова ТАСС.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Розничные продажи в еврозоне сократились в декабре на 1,6% / 5 февраля
- Эксперт оценил сумму «страховки от войны» для Saudi Aramco / 5 декабря
- Зеленский заявил, что о роспуске парламента осенью не может быть и речи – Бужанский / 6 февраля
- В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа / 21 января
- Кремль назвал условие изменения Минских соглашений / 15 декабря
- Неизвестные напали на журналиста Дэвида Мамедова в Северной Осетии / 2 февраля
- Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу в России / 23 декабря
- Российский миллиардер погиб в Лондоне после ДТП / 4 декабря