Алексей Кудашов: в игре чехами просматривались контуры новой сборной России

Алексей Кудашов: в игре чехами просматривались контуры новой сборной России

09.02.2020, 17:54, Новости дня

Сборная РФ по хоккею неудачно выступила на третьем этапе Евротура. Наши хоккеисты набрали одно очко в трех встречах и заняли последнее место.

Драматично сложился матч с командой Чехии. Наши хоккеисты трижды выходили вперед, но чехи трижды отыгрывались. Чешская команда сравняла счет за две секунды до истечения основного времени. Дополнительный период не выявил победителя, а буллиты лучше исполнили чехи.

Главный тренер сборной РФ Алексей Кудашов назвал поражения обидным, однако нашел положительные моменты в игре россиян. "Необходим опыт, чтобы выигрывать такие матчи и избегать детских ошибок. В третьей игре стало немного лучше. Появилась уверенность, стала просматриваться игра", приводит слова Кудашова ТАСС.

Источник: Вести



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