Эйфелеву башню закрыли из-за урагана

Эйфелеву башню закрыли из-за урагана

09.02.2020, 17:54, Новости дня

Эйфелеву башню опять закрыли для туристов. На этот раз в расписание работы культового сооружения французской столицы вмешалась стихия. Администрация Эйфелевой башни приняла такое решение из-за приближающегося урагана "Кира", сообщается в аккаунте в "Твиттере", посвященном башне. Хотя еще в субботу администрация приглашала посетителей на открывшуюся после длившихся месяц технических работ самую верхнюю смотровую площадку.

Ураган "Кира" должен обрушиться на побережье Франции и Бельгии к вечеру воскресенья. В Германии, Бельгии, Нидерландах и Великобритании отменен ряд спортивных мероприятий, аэропорт Брюсселя отменил десятки рейсов.

Во Франции власти Парижа закрыли все парковые зоны города, а метеослужба объявила "оранжевый" — предпоследний — уровень погодной опасности в 35 департаментах на севере страны. Скорость порывов ветра в ближайших к океану северо-западных департаментах может достигать 30-39 м/с, а в горах департамента Вогезы на востоке страны, как ожидается, ветер усилится до 44 м/с.

Ранее ураган внес свои коррективы в жизнь Великобритании: закрыты большинство парков, задерживаются или отменяются рейсы, отменены скачки и спортивные матчи. Королева Елизавета Вторая даже отменила посещение воскресной службы в церкви.

Источник: Вести



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