Российские чиновники поедут за границу и вернут соотечественников в страну

В группу войдут специалисты Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и других ведомств.
Правительство России приняло решение о создании временной группы, задачей которой будет возвращение в страну уехавших граждан ГР. Соответствующее постановление вступило в силу 7 февраля 2020 года.
В составе группы будут работать сотрудники Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и других ведомств. Чиновники будут извещать соотечественников «о государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом».
В России 21 января был сформирован новый состав кабинета министров после ухода в отставку правительства Дмитрия Медведева. Возглавил кабмин бывший руководитель ФНС Михаил Мишустин. Несколько дней назад россияне узнали, каков доход нового главы правительства.
Напомним, что ранее японского журналиста выслали на родину за сбор секретов о России.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Россияне назвали «героя нашего времени» / 6 декабря
- Захарова увидела изменение подхода к переговорам со стороны Киева / 12 декабря
- Названы продукты, способствующие выпадению волос / 16 декабря
- «Известия»: в Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки / 16 декабря
- Plus size модель Грэм родила первенца / 21 января
- 5 факторов, меняющих сектор онлайн-платежей / 7 февраля
- Люди несут цветы в аэропорт Борисполь, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе в Иране. Видео / 9 января
- Игнатьев назвал скандал с вручением ключей «происками конкурентов» / 27 января