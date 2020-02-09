Российские чиновники поедут за границу и вернут соотечественников в страну

Российские чиновники поедут за границу и вернут соотечественников в страну

09.02.2020, 17:53, Новости дня

В группу войдут специалисты Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и других ведомств.

Правительство России приняло решение о создании временной группы, задачей которой будет возвращение в страну уехавших граждан ГР. Соответствующее постановление вступило в силу 7 февраля 2020 года.

В составе группы будут работать сотрудники Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и других ведомств. Чиновники будут извещать соотечественников «о государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом».

В России 21 января был сформирован новый состав кабинета министров после ухода в отставку правительства Дмитрия Медведева. Возглавил кабмин бывший руководитель ФНС Михаил Мишустин. Несколько дней назад россияне узнали, каков доход нового главы правительства.

Напомним, что ранее японского журналиста выслали на родину за сбор секретов о России.



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