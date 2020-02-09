Православный священник предложил закрепить в Конституции «государствообразующую» роль русских

Ранее с похожими предложениями выступали Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов.
Руководитель патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов внес предложение закрепить в Конституции России особую роль русского народа в создании и сохранении государства.
«Надо написать, что русский народ является государствообразующим народом. В нашей стране много веков живут разные народы. Но не один из этих народов, хотя и участвовал в создании, укреплении нашего государства, все народы служили самозабвенно и героически, но инстинкт создания государства есть только у русских. Вот это и надо написать», — сказа священник, выступая на радиостанции «Комсомольская правда».
Смирнов пояснил, что у других национальностей нет оснований обижаться на такую инициативу. «И никакой тут обиды нет ни для наших братьев-татар, ни для калмыков. Просто нашу империю, шестую часть суши в период ее расцвета, создали русские», — заявил протоиерей.
В эфире Смирнова спросили, почему русские не вошли в Конституцию 1933 года как титульная нация. Смирнов заявил, что в то время «за спиной стояли наши братья-американцы».
Ранее с похожими предложениями выступали лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава КПРФ Геннадий Зюганов. В свою очередь Патриарх Московский и вся Руси Кирилл несколько дней внес предложение добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге. По мнению предстоятеля Русской православной церкви, это соответствует религиозному сознанию большей части жителей России, причем не только православных, но и мусульман и «многих, многих других».
Несколько дней назад Димитрий Смирнов заявил о необходимости закрыть телешоу «Дом-2» и «Давай поженимся!».
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