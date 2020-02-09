Российский лыжник Большунов выиграл масс-старт на Кубке мира

23-летний Большунов — трехкратный серебряный призер Игр в Пхенчхане.

Российский лыжник Александр Большунов триумфально победил в масс-старте на девятом этапе Кубка мира в шведском городе Фалун. Спортсмен преодолел дистанцию в 15 километров за 33 минуты 10,3 секунды.

Россиянину удалось опередить норвежского спортсмена Сьюра Рете, который отстал от лыжника из РФ менее, чем на секунду. Третье место также осталось за представителем российской сборной. Иван Якимушкин преодолел дистанцию за 33,2 минуты.

Ранее Большунов праздновал победу в скиатлоне 15+15 километров. Россиянин выиграл эту гонку на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.

23-летний Большунов — трехкратный серебряный призер Игр в Пхенчхане.

Напомним, что на этой неделе много шуму наделала госпитализация прославленной российской гимнастки, чемпионки мира Александры Солдатовой. Ряд СМИ сообщили о попытке самоубийстве, однако спортсмена предложила свою версию развития событий.

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