Автобус с 50 пассажирами попал в страшную аварию в Кемеровской области

Автобус с 50 пассажирами попал в страшную аварию в Кемеровской области

09.02.2020, 17:52, Новости дня

Пострадавшая в ДТП пожилая гражданкаумерла в больнице.

В Яшкинском районе Кемеровской области 9 февраля произошло крупное ДТП – столкнулись грузовик Isuzu и пассажирский автобус MAN, в котором ехал 51 человек.

В результате аварии погибли два человека – водитель грузовой машины и 72-летняя женщина, которая скончалась в больнице. Пострадали 23 человека, троих человек госпитализировали в тяжёлом состоянии (упомянутая выше гражданкаумерла во время операции).

Некоторые пассажиры покинули место аварии самостоятельно, поэтому не исключено, что они обратятся за медицинской помощью, и число пострадавших увеличится.

ДТП произошло около 15.50 по местному времени на 60 километре автодороги «Кемерово – Анжеро-Судженск». По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и выскочил на встречку. От разбившегося от удара грузовика остались фактически одни обломки.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о создании оперативного штаба для выяснения причин аварии.

Напомним, что в начале января на свободе оказался бывший полицейский Денис Олейников, осужденный на четыре года за ДТП с двумя погибшими. Однако, вместо камеры он встречал Новый год в компании своей девушки.

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A post shared by Анжеро-Судженск_Zello_AutoNews (@zello_anzherosudzhensk) on Feb 9, 2020 at 2:26am PST



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