Автобус с 50 пассажирами попал в страшную аварию в Кемеровской области

Пострадавшая в ДТП пожилая гражданкаумерла в больнице.

В Яшкинском районе Кемеровской области 9 февраля произошло крупное ДТП – столкнулись грузовик Isuzu и пассажирский автобус MAN, в котором ехал 51 человек.

В результате аварии погибли два человека – водитель грузовой машины и 72-летняя женщина, которая скончалась в больнице. Пострадали 23 человека, троих человек госпитализировали в тяжёлом состоянии (упомянутая выше гражданкаумерла во время операции).

Некоторые пассажиры покинули место аварии самостоятельно, поэтому не исключено, что они обратятся за медицинской помощью, и число пострадавших увеличится.

ДТП произошло около 15.50 по местному времени на 60 километре автодороги «Кемерово – Анжеро-Судженск». По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и выскочил на встречку. От разбившегося от удара грузовика остались фактически одни обломки.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о создании оперативного штаба для выяснения причин аварии.

