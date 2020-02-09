Автобус с 50 пассажирами попал в страшную аварию в Кемеровской области

Пострадавшая в ДТП пожилая гражданкаумерла в больнице.
В Яшкинском районе Кемеровской области 9 февраля произошло крупное ДТП – столкнулись грузовик Isuzu и пассажирский автобус MAN, в котором ехал 51 человек.
В результате аварии погибли два человека – водитель грузовой машины и 72-летняя женщина, которая скончалась в больнице. Пострадали 23 человека, троих человек госпитализировали в тяжёлом состоянии (упомянутая выше гражданкаумерла во время операции).
Некоторые пассажиры покинули место аварии самостоятельно, поэтому не исключено, что они обратятся за медицинской помощью, и число пострадавших увеличится.
ДТП произошло около 15.50 по местному времени на 60 километре автодороги «Кемерово – Анжеро-Судженск». По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и выскочил на встречку. От разбившегося от удара грузовика остались фактически одни обломки.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о создании оперативного штаба для выяснения причин аварии.
Напомним, что в начале января на свободе оказался бывший полицейский Денис Олейников, осужденный на четыре года за ДТП с двумя погибшими. Однако, вместо камеры он встречал Новый год в компании своей девушки.
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