По факту жесткой посадки Boeing в Усинске возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» по факту аварийной посадки Boeing-737 в Усинске в республике Коми, информирует СК России.
«Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ по факту аварийной посадки Боинг-737 в аэропорту города Усинска Республики Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», – сообщается на сайте СКР.
Отмечается, что самолет при посадке ударился о ВПП «в результате излома шасси».
СКР сообщает, что на место происшествия работает следственно-оперативная группа с наиболее опытными следователями и криминалистами следственного управления. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств инцидента и причин произошедшего.
Напомним, в воскресенье пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска, лайнер ударился хвостом о ВПП при посадке. Причиной инцидента изначально назывались проблемы с шасси. Авиакомпания «ЮТэйр» объясняла жесткую посадку самолета «сдвигом ветра» – резким изменением его направления или силы. Кроме того, стало известно, что во время посадки в аэропорту не работали система точного наведения на полосу и огни подхода к ВПП, это привело к слому шасси.
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