На аукционе продадут первую Ferrari F1 Михаэля Шумахера

Компания Girardo & Co намерена реализовать первую Ferrari F1, которую в свое время тестировал Михаэль Шумахер. Накануне продажи модель отреставрировали на базе итальянского автоконцерна, находящегося в Маранелло.

Ferrari 412 T2 была дважды протестирована 7-кратным чемпионом Формулы-1 в далеком 1995 году. Что касается гонок Гран-При, то за рулем транспортного средства сидел Жан Алези. Именно благодаря этому болиду французский гонщик смог добиться победы в Канаде. К тому же, уже вскоре в Формуле-1 перестали использовать машины с двигателями V12. По завершению всех тестов, болид был выкуплен коллекционером Петером Фанделем.

С 1995 года транспортное средство меняло владельца 4 раза – лишь 2 года назад сотрудники подразделения Ferrari смогли привести болид в хорошее состояние, поэтому его теперь можно использовать в различных соревнованиях. По мнению представителей Girardo & Co., стоимость лота составит около 5-6 миллионов долларов.

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