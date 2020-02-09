На аукционе продадут первую Ferrari F1 Михаэля Шумахера

На аукционе продадут первую Ferrari F1 Михаэля Шумахера

09.02.2020, 17:30, Разное

Компания Girardo & Co намерена реализовать первую Ferrari F1, которую в свое время тестировал Михаэль Шумахер. Накануне продажи модель отреставрировали на базе итальянского автоконцерна, находящегося в Маранелло.
Ferrari 412 T2 была дважды протестирована 7-кратным чемпионом Формулы-1 в далеком 1995 году. Что касается гонок Гран-При, то за рулем транспортного средства сидел Жан Алези. Именно благодаря этому болиду французский гонщик смог добиться победы в Канаде. К тому же, уже вскоре в Формуле-1 перестали использовать машины с двигателями V12. По завершению всех тестов, болид был выкуплен коллекционером Петером Фанделем.

С 1995 года транспортное средство меняло владельца 4 раза – лишь 2 года назад сотрудники подразделения Ferrari смогли привести болид в хорошее состояние, поэтому его теперь можно использовать в различных соревнованиях. По мнению представителей Girardo & Co., стоимость лота составит около 5-6 миллионов долларов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика