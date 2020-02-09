В РФ совершил жесткую посадку Boeing, на борту которого было около 100 человек

В РФ совершил жесткую посадку Boeing, на борту которого было около 100 человек

09.02.2020, 17:30, Новости дня

9 февраля пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании UTair совершил жесткую посадку в аэропорту российского Усинска (Республика Коми). Об этом проинформировала пресс-служба UTair в Facebook.

ТАСС в экстренных службах и Росавиации сообщили, что при посадке самолета сложились стойки шасси, он ударился хвостовой частью и «сел на брюхо». Сайт Республики Коми информирует, что самолет при посадке развернуло на 90 градусов.

В UTair объяснили случившееся «резким непрогнозируемым сдвигом ветра».

«Благодаря действиям экипажа самолет удалось удержать на полосе до полной остановки. Уже на полосе у лайнера произошел подлом основных стоек шасси. На борту лайнера находилось 94 пассажира. После остановки самолета экипаж обеспечил эвакуацию пассажиров», – сказано в релизе авиакомпании.

Один пассажир получил травму колена и обратился за помощью врачей, отметили в UTair.

При посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра. Благодаря…

Posted by Utair on Pühapäev, 9. veebruar 2020

Позже в компании сообщили ТАСС, что в аэропорту не работала система точного наведения на полосу ILS и не работали огни подхода к взлетно-посадочной полосе, когда Boeing заходил на посадку.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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