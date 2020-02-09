Регина Тодоренко похвасталась фигурой и рассказала, почему они с сыном отдыхают без Влада Топалова

Регина Тодоренко похвасталась фигурой и рассказала, почему они с сыном отдыхают без Влада Топалова

09.02.2020, 17:30, Разное

Известная телеведущая Регина Тодоренко похвасталась стройной фигурой. Также супруга Влада Топалова пояснила поклонникам о воспитании их общего с исполнителем сына Майкла и назвала причины, по которым они с наследником отдыхают вдвоем.
В своем профиле в Instagram Регина Тодоренко поделилась снимком, на котором идет рядом с обнаженным сыном по пляжу. Она демонстрирует подтянутую фигуру, а в подписи к посту звезда “Орла и решки” решила ответить на вопрос, почему Влад Топалов не поехал с ними на отдых. Певица пояснила, что исполнитель работает, пока она взяла на себя воспитание их наследника. При этом телеведущая считает, такая ситуация навязана общепринятыми нормами, что в ряде случаев становится причиной дисгармонии и редкого участия отца в воспитании детей.

По мнению самой Тодоренко, в уходе за наследниками оба родителя должны быть задействованы одинаково. Зарабатывать деньги тоже могут и отец, и мать, если будут периодически подменять друг друга. Телеведущая настаивает, что важно устраивать семейные дни и подавать ребенку пример того, какими должны быть отношения.



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