В Нью-Йорке в полицейском участке произошла стрельба

В Нью-Йорке в полицейском участке произошла стрельба

09.02.2020, 17:30, Новости дня

В полицейском участке Нью-Йорка в воскресенье, 9 февраля, неизвестный мужчина открыл стрельбу. Ранения получил один сотрудник правоохранительных органов. Стрелок задержан, его имя не называется.

ЧП произошло в полицейском участке в Бронксе. Мотивы нападавшего пока не известны.

Правоохранители считают, что именно задержанный мужчина несколько раз выстрелил по полицейскому автомобилю в Бронксе накануне вечером. Тогда тоже был ранен один полицейский, пишет ТАСС.

Источник: Вести



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