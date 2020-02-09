Уральские пельмени в гостях у Урганта

Популярный ведущий Иван Ургант пригласил в свою программу легендарную группу комиков «Уральские пельмени».
Уже в этот понедельник выйдет программа с одной из самых известных юмористических студий.
В шоу появятся такие «пельмени» :Сергей Исаев, Сергей Ершов и Максим Ярица. Как стало известно позже другие участники команды комиков не получили приглашения в эфир.
Сергей Исаев дал комментарий относительно этого мероприятия. По его словам в этой программе нет ничего страшного ведь это обычное интервью. Комикам вдвойне интересно, что будет происходить в студии, поскольку сценарий встречи с Иваном для них загадка.
А что насчёт других участников «Уральских пельменей», то Сергей уточнил, что организаторы шоу «Вечерний Ургант» хотели видеть именно старую гвардию, поэтому и был выбран такой состав юмористов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Федун анонсировал передачу ФК «Спартак» болельщикам / 17 января
- Полицейские разоблачили медиков, пытавшихся нажиться на лекарствах от рака / 7 февраля
- В ряде областей Украины проведут «тотальный аудит» предприятий, которые рубят лес / 14 января
- Многократная чемпионка мира Солдатова госпитализирована в тяжелом состоянии / 7 февраля
- Коболев: С момента назначения главой «Нафтогазу» я привык к регулярному процессу «снятия» меня с должности / 3 декабря
- «Пройдет два года – и эти будут лишать гражданства». Саакашвили и Бродский поспорили в прямом телеэфире. Видео / 25 января
- Власти Сингапура окажут помощь бизнесу в связи с коронавирусом / 3 февраля
- Турция поставила НАТО ультиматум / 11 декабря