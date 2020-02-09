Уральские пельмени в гостях у Урганта

Уральские пельмени в гостях у Урганта

09.02.2020, 17:30, Новости дня

Популярный ведущий Иван Ургант пригласил в свою программу легендарную группу комиков «Уральские пельмени».

Уже в этот понедельник выйдет программа с одной из самых известных юмористических студий.

В шоу появятся такие «пельмени» :Сергей Исаев, Сергей Ершов и Максим Ярица. Как стало известно позже другие участники команды комиков не получили приглашения в эфир.

Сергей Исаев дал комментарий относительно этого мероприятия. По его словам в этой программе нет ничего страшного ведь это обычное интервью. Комикам вдвойне интересно, что будет происходить в студии, поскольку сценарий встречи с Иваном для них загадка.

А что насчёт других участников «Уральских пельменей», то Сергей уточнил, что организаторы шоу «Вечерний Ургант» хотели видеть именно старую гвардию, поэтому и был выбран такой состав юмористов.



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