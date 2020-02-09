Самолет Нью-Йорк – Лондон установил рекорд скорости благодаря штормовому ветру

Пассажирский лайнер авиакомпании British Airways за рекордное время для дозвуковых самолетов долетел из Нью-Йорка до Лондона благодаря мощному попутному ветру, пишет газета Independent.
Самолет Boeing-747 преодолел расстояние за 4 часа 56 минут. В Лондоне оно приземлился в субботу около 23.20 по местному времени (02.20 мск воскресенья). Во время полета он развил скорость почти в 1,2 тыс. км в час, вплотную приблизившись к звуковому барьеру. Причиной оказался мощный попутный ветер, который был вызван штормом «Кира», передает ТАСС.
Предыдущий рекорд принадлежал авиакомпании Norwegian Air, самолет которой в январе 2018 года пролетел от Нью-Йорка до Лондона за 5 часов 13 минут. В среднем на дорогу уходит 6 часов 13 минут.
«Нашим приоритетом всегда является безопасность, нежели чем рекорды скорости, но наши в высшей степени подготовленные пилоты использовали по максимуму погодные условия, чтобы доставить наших клиентов обратно в Лондон задолго до намеченного времени», – заявили в авиакомпании British Airway.
Шторм «Кира» пришел из Северной Америки в Великобританию, уже приведя к серьезным перебоям в функционировании общественного транспорта и подаче электроэнергии. Многие железнодорожные компании остановили поезда, в аэропортах отменены десятки внутренних и международных авиарейсов, остановлены паромные переправы. Перенесены в том числе спортивные мероприятия – в частности, отложен матч Английской премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом», отменены скачки, турниры по регби.
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