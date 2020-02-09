В Челябинской области жители перекрыли дорогу к карантинному центру по предотвращению распространения коронавируса

В Челябинской области жители перекрыли дорогу к карантинному центру по предотвращению распространения коронавируса

09.02.2020, 17:24, Новости дня

Жители Сосновского района Челябинской области перекрыли дорогу в карантинный центр по предотвращению распространения коронавируса в санатории «Утес» из-за страха распространения болезни, сообщает 74.ru.

В пресс-службе областного минздрава изданию «Подъем» заявили, что местным жителям не о чем беспокоиться, так как лагерь «Утес» находится в лесу.

«Вся его территория огорожена, там пропускной режим. Центр стоит в отдалении: никаких около жилых домов, там сосновый бор. Ни один работник этого центра не задействован. Мы обеспечиваем всё силами медслужбы области. В настоящее время у нас там один медработник, один охранник, одна уборщица и два сотрудника пищеблока», — сообщили в пресс-службе.

7 февраля стало известно, что власти создают на базе оздоровительного центра «Бодрость» в Екатеринбурге карантинную зону для прибывших из Китая граждан. Наблюдать за гражданами будут в течение 14 дней.



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