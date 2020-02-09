Полиция сорвала съемки клипа Pussy Riot на «Ленфильме»

Полицейские сорвали съемки клипа Pussy Riot на песню «Бесит» на киностудии «Ленфильм», сообщает «Медиазона».

«У нас тут менты и «эшники» на съемках клипа в «Ленфильме»; они зашли сначала, чтобы взять объяснение о том, что «пропаганды гомосексуализма и экстремизма» у нас тут не будет, потом ушли к начальству «Ленфильма», и через полчаса во всем здании вырубили свет. Съемки должны были идти с 12 дня до 6 утра; собственно, все сорвано», — рассказала участница группы Надежда Толоконникова…

Толоконникова рассказала, что в клипе должны были сниматься фем-активистка Никсель-Пиксель (Ника Водвуд), художница Леля Нордик, фотограф Александр Софеев и другие. «В клипе должен был быть ОМОН, а вместо киношного пришел реальный наряд. Песня про сопротивление власти», — сказала Толоконникова.

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