Мария Миронова в первый раз появилась на публике с 4-месячным сыном

Популярная артистка Мария Миронова в первый раз прогулялась по Москве в компании 4-месячного сына. Напомним, знаменитость также воспитывает и старшего наследника Андрея.

Фотографию с прогулки 46-летняя актриса опубликовала в Stories в Instagram. Тем не менее, Миронова продолжает скрывать лицо малыша – он всё время находился в коляске, а мама старалась не тревожить его. К слову, совсем недавно артистка прокомментировала тему материнства. По её словам, речь идёт о самом прекрасном событии в жизни.



Впрочем, сам процесс воспитания ребёнка является сложным. Из-за напряженного рабочего графика Мироновой приходится ухаживать за младшим сыном не одной – ей регулярно помогает няня.

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