Мария Миронова в первый раз появилась на публике с 4-месячным сыном

Мария Миронова в первый раз появилась на публике с 4-месячным сыном

09.02.2020, 17:21, Разное

Популярная артистка Мария Миронова в первый раз прогулялась по Москве в компании 4-месячного сына. Напомним, знаменитость также воспитывает и старшего наследника Андрея.
Фотографию с прогулки 46-летняя актриса опубликовала в Stories в Instagram. Тем не менее, Миронова продолжает скрывать лицо малыша – он всё время находился в коляске, а мама старалась не тревожить его. К слову, совсем недавно артистка прокомментировала тему материнства. По её словам, речь идёт о самом прекрасном событии в жизни.


Впрочем, сам процесс воспитания ребёнка является сложным. Из-за напряженного рабочего графика Мироновой приходится ухаживать за младшим сыном не одной – ей регулярно помогает няня.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика