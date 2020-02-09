Нефьодов: Мы привержены криминализации контрабанды

Нефьодов: Мы привержены криминализации контрабанды

09.02.2020, 17:18, Новости дня

Глава государственной таможенной службы Максим Нефьодов считает, что контрабанда в Украине должна быть криминализована. Об этом он сказал в интервью ZN.ua, вторая часть которого вышла 9 февраля.

«Мы привержены криминализации контрабанды, и это поддерживает Евросоюз. Сейчас общаемся с Минюстом, который считает, что надо корректно выписать текст, потому что административное производство проходит значительно быстрее, чем уголовное. Уголовное производство действительно тянется годами. Там совсем другие стандарты доказательства. Поэтому существует позиция, что в наших специфических реалиях с нашими специфическими судами изменения могут привести к тому, что на бумаге все будет выглядеть жестче (посадить, конфисковать), но в реальности получим худшие результаты», — сказал он.

По словам Нефьодова, в Гостаможенной службе не согласны с этим и настаивают на криминализации.

«Но наша позиция предусматривает криминализацию с достаточно высокого порога. Если, например, Range Rover везет 1600 пачек сигарет, то надо конфисковать, оштрафовать, забрать Range Rover и на этом остановиться. А не осуждать человека на пять лет условного срока. Только в том случае, если везут коммерческую партию, например на миллион долларов, тут уже должно быть уголовное наказание.  Мы уже подготовили по криминализации один законопроект. Получили замечания и сейчас работаем с ЕС, чтобы подготовить вторую итерацию законопроекта. Насколько мне известно, Офис президента поддерживает такую позицию», – сказал он.

18 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы. Оно предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу, в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции, и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

25 июня 2019 года конкурс на пост главы Государственной таможенной службы выиграл Нефьодов  5 июля Кабмин назначил Нефьодова главой ГТС.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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