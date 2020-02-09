Сериал Слепакова и Буслова «Домашний арест» покажут по телевидению

С 17 февраля на канале ТНТ начнётся показ всех серий сериала Семена Слепакова и Петра Буслова.

Ранее кинолента можно было увидеть только на специальной платформе Premier. Теперь сериал будет доступен всем телезрителям.

Сюжет картины следующий. Мер некого города попадает под домашний арест. И казалось бы ничего страшного: продолжить жить как и жил. Вот только правоохранительные органы отправляют его по месту прописки :в убитую комунальную квартиру.

Этот сериал также откроет серию показов различных лент( от комедийных до глубоко драматических) , которые раньше были доступны только подписчикам платформы Premier. Теперь же сериалы станут открыты для широкого зрителя.

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