Канадский бизнесмен вылетел из списка миллиардеров из-за коронавируса

Исполнительный директор компании-производителя пуховиков и верхней одежды Canada Goose Дани Рейсс, который входил в список миллиардеров, потерял несколько сотен миллионов долларов в связи с распространением нового коронавируса, пишет Forbes.
Из отчета компании следует, что вспышка коронавируса негативно отразилась на продажах, ожидается, что тенденция может продолжиться до конца марта – из-за вируса снизится покупательская активность, в особенности в рознице, передает РИА «Новости».
В результате акции компании упали на 4%, с 33,3 доллара за штуку до 31,84 доллара. Рейссу принадлежит пятая часть Canada Goose, в связи с чем его состояние снизилось с 1,3 млрд долларов до 874 млн и он выпал из списка миллиардеров Forbes.
Напомним, в Китае от новой коронавирусной пневмонии (NCP) умерли 811 человек. Заражены более 37 тыс. человек.
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