Канадский бизнесмен вылетел из списка миллиардеров из-за коронавируса

Канадский бизнесмен вылетел из списка миллиардеров из-за коронавируса

09.02.2020, 17:12, Новости дня

Исполнительный директор компании-производителя пуховиков и верхней одежды Canada Goose Дани Рейсс, который входил в список миллиардеров, потерял несколько сотен миллионов долларов в связи с распространением нового коронавируса, пишет Forbes.

Из отчета компании следует, что вспышка коронавируса негативно отразилась на продажах, ожидается, что тенденция может продолжиться до конца марта – из-за вируса снизится покупательская активность, в особенности в рознице, передает РИА «Новости».

В результате акции компании упали на 4%, с 33,3 доллара за штуку до 31,84 доллара. Рейссу принадлежит пятая часть Canada Goose, в связи с чем его состояние снизилось с 1,3 млрд долларов до 874 млн и он выпал из списка миллиардеров Forbes.

Напомним, в Китае от новой коронавирусной пневмонии (NCP) умерли 811 человек. Заражены более 37 тыс. человек.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика