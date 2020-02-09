Российские хоккеисты уступили чехам в серии буллитов и заняли последнее место на этапе Евротура

Сборная РФ по хоккею завершила третий этап Евротура матчем с командой Чехии. Основное время завершилось вничью 3:3, дополнительный период победителя не выявил, а буллиты лучше исполнили чехи.
Сборная РФ провела свой лучший матч на турнире, но не смогла выиграть. Трижды наши хоккеисты вырывались вперед после бросков Артура Каюмова, Андрея Светлакова и Павла Порядина. Но Якуб Флек и дважды Ян Коштялек сравнивали счет. Свою вторую шайбу Коштялек забросил за две секунды до окончания третьего периода – ничья :3.
Дополнительные пять минут прошли без заброшенных шайб. Все решила серия буллитов, в которой чехи трижды переиграли Игоря Бобкова. Удачные попытки на счету трех Якубов – Крейчика, Коваржа и Флека. Наши хоккеисты не смогли подобрать ключи к воротам Доминика Фурха. В итоге победа чешской сборной.
Сборная РФ набрала лишь очко и заняла последнее место на шведском этапе Евротура. У шведов перед матчем с финнами 6 очков. 5 очков в активе команды Чехии. Три очка у сборной Финляндии.
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