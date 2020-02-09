Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть ЦСКА в контрольном матче

В Испании футболисты "Зенита" и ЦСКА провели контрольный матч. "Зенит" одержал победу с результатом 3:2. Два гола на счету Артема Дзюбы.

ЦСКА выиграл первый тайм с результатом 2:0. Отличились Кристиан Бистрович на 22 минуте и Федор Чалов на 33. Но после перерыва ситуация на поле изменилась. Артем Дзюба на 59 минуте отыграл один мяч, а через две минуты сравнял счет. На 64 минуте другой нападающий "Зенита" Сердар Азмун забил третий мяч, ставший победным.

В составе "Зенита" первый тайм отыграл бразильский полузащитник Малком. Ворота ЦСКА защищал резервный голкипер Илья Помазун.

Источник: Вести

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