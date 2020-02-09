Слонимский скончался из-за постоперационного осложнения

Слонимский скончался из-за постоперационного осложнения

09.02.2020, 17:06, Новости дня

Прощание с композитором Сергеем Слонимским состоится 13 февраля в Санкт-Петербурге.

Народный артист скончался от послеоперационного осложнения в реанимации в возрасте 87 лет. Свои соболезнования вдове усопшего выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает ТАСС.

Слонимский — один из крупнейших отечественных композиторов. Автор 34 симфоний, 8 опер, 3 балетов, камерной и вокальной музыки, музыки к кинофильмам и театральным постановкам. Профессор Санкт-Петербургской консерватории, лауреат Государственной премии Российской Федерации имени М.И. Глинки.

Источник: Вести



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