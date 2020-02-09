Алексей Кравченко сделал предложение возлюбленной в эфире шоу «Секрет на миллион»

Алексей Кравченко сделал предложение возлюбленной в эфире шоу «Секрет на миллион»

09.02.2020, 17:04, Разное

Алексей Кравченко сделал предложение возлюбленной Надежде Борисовой в эфире шоу «Секрет на миллион». Пара состоит в отношениях уже 15 лет.
Алексей Кравченко стал гостем очередного выпуска шоу «Секрет на миллион». Актёр откровенно пояснил о своей жизни. Выяснилось, что у 50-летнего мужчины есть немало тайн личного характера. Будучи женатым на Алисе Кравченко, которая является матерью двух его сыновей, артист влюбился в другую женщину. В 2006 году он ушёл из семьи к Надежде Борисовой.

В 2015 году пара прошла обряд венчания, но свои отношения все ещё не узаконила. Когда ведущая спросила, почему он до сих пор не женился, актёр рассказал о том, что церковный брак является для него более важным. Более того, артисты уже собирались узаконить свои отношения, но, когда они прибыли в ЗАГС, он оказался закрытым. Между тем, знаменитость обещал исправить эту ситуацию. Вероятной датой росписи он назвал 14 февраля.

Лера Кудрявцева настроила актера на активные действия, подчеркнув тот факт, что он пообещал это в эфире шоу. В тот же момент Кравченко решился сделать предложение руки и сердца любимой женщине. Надежда Борисова была удивлена всему происходящему, но ответила возлюбленному согласием.



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