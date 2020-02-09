WT — 20 тысяч солдат — США готовятся к самым масштабным учениям в Европе за 25 лет

Американские вооружённые силы направят 20 тыс. военнослужащих для участия в предстоящих учениях «Защитник Европы-2020», которые станут крупнейшими манёврами НАТО на континенте со времён холодной войны, пишет The Washington Times. Как отмечается в материале, руководство альянса настаивает, что манёвры не будут направлены против России, однако Москва вне всяких сомнений не оставит их без внимания.



Reuters

В Европу «вскоре нагрянут 20 тысяч американских военнослужащих»: США готовятся к масштабным многомесячным учениям, которые уже «сравнили с крупными манёврами времён холодной войны — манёврами, нацеленными на то, чтобы подготовить силы НАТО к отражению возможного вторжения со стороны Советского Союза», пишет The Washington Times.

По данным американского издания, предстоящие учения, получившие название «Защитник Европы-2020», действительно будут крупнейшими манёврами в Европе за последние 25 лет. Учения будут проходить с апреля по июль в нескольких регионах Германии, а также в ряде стран, некогда входивших в состав Организации Варшавского договора, включая Польшу и государства Прибалтики. Помимо американской стороны, которая будет руководить учениями, в них примут ещё 18 стран НАТО, которые выделят для этого 17 тыс. военнослужащих.

Хотя официальные лица альянса подчёркнуто заявляют, что учения не направлены против какой-либо конкретной страны, эксперты полагают, что «Кремль по мере развёртывания сил будет активно принимать всё к сведению», отмечается в материале WT.

«Боеготовность заключается не только в том, чтобы разместить по всему театру военных действий нужные силы и средства. Она также предполагает, что мы будем пользоваться своей способностью быстро перебрасывать собственные силы, а также силы наших союзников и партнёров, — прокомментировал подготовку к учениям командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-полковник Кристофер Каволи. — Эта способность имеет решающее значение для того, чтобы незамедлительно обеспечивать военное присутствие. Боеготовность наших войск придаёт уверенности нашим союзникам и служит сдерживающим фактором для потенциальных противников».

Как пишет WT, особую роль в «Защитнике Европы-2020» — учитывая историю этой страны, её расположение «у самого порога России», а также решительнуюподдержку её правительством военных операций США в регионе — должна будет сыграть Польша. «Данные учения будут иметь не только символический характер, — сказала посол США в Польше Джорджетт Мосбахер. — Они касаются самой сути наших заявлений о коллективной безопасности Европы. В случае кризиса НАТО должно иметь возможность отреагировать как можно быстрее. А учения «Защитник Европы-2020» просто невозможно было бы организовать без Польши».



Как отметил в интервью WT старший директор Центра военной и политической мощи при американском аналитическом центре «Фонд защиты демократий» Брэдли Боуман, во время его поездки в Германию в конце минувшего года ему неоднократно задавали вопрос о том, заинтересована ли ещё администрация президента США Дональда Трампа в поддержании безопасности Европы. По мысли Боумана, президента РФ Владимир Путин — как, впрочем, и любого другого «потенциального противника» — очень интересует вопрос о том, способны ли вооружённые силы США в кратчайшие сроки отправить в Европу большой контингент готовых к бою войск, и хватит ли у Вашингтона на это политической воли. В этом разрезе учения «Защитник Европы-2020» будут для США возможностью «продемонстрировать политическую решимость НАТО», отметил Боуман.



США ещё с момента «захвата» Россией Крыма в 2014 году регулярно направляли войска в различные страны Европы на ротационной основе, а также провели несколько учений, включая, например, манёвры Saber Guardian, состоявшиеся в Болгарии, Венгрии и Румынии, подчёркивает обозреватель WT. Между тем, тогда как в ходе Saber Guardian отрабатывались тактические операции вроде маршей по дорогам с техникой, преодоления речных преград и авиаударов, то учения «Защитник Европы-2020», по словам их организаторов, будут иметь стратегический масштаб и гораздо более широкий охват.



Несмотря на то, что «сдуть пыль» с планов по противодействию СССР времён холодной войны Вашингтон побудили действия РФ — включая её конфликты с Украиной и Грузией, — в НАТО по-прежнему настаивают, что в рамках предстоящих учений Москва считаться противником не будет, пишет WT. ««Защитник Европы-2020» не направлен против какой-то отдельной страны, — заявил в январе во время слушаний в Европарламенте генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. — Эти оборонные учения демонстрируют возможность быстро перемещать крупный контингент войск из США в Европу для помощи в обороне других членов НАТО, если возникнет такая необходимость». «Россия имеет полное право на то, чтобы ощущать себя в безопасности внутри собственных границ, но такое же право имеют и члены нашего альянса», — также отмечал чиновник.



По мнению экспертов, российские власти скорее всего проявят большой интерес как собственно к манёврам войск во время учений, так и к другим их аспектам, включая снабжение и перевозку, пишет The Washington Times. По данным газеты, часть американских военнослужащих, прибывающих в Европу на учения, будут получать военную технику в одном из пяти так называемых «заблаговременно созданных запасов имущества», имеющихся у США в Европе. По оценкам командования Сухопутных сил США, для учений будет выделено около 13 тыс. единиц техники.



Несмотря на то, что Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании «не проявил себя большим поклонником НАТО», он всё же предпринял ряд шагов в пользу альянса, говорится в материале WT. В частности, он увеличил военный бюджет, а также — в отличие от своего предшественника — предоставил Украине «настоящие огневые средства», подчёркивает обозреватель издания.

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