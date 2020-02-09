Китай выделяет на борьбу с коронавирусом более $10 млрд

По состоянию на 8 февраля власти Китая выделили в общей сложности 71,85 млрд юаней (более $10 млрд) на борьбу с коронавирусом. Об этом проинформировала пресс-служба министерства финансов КНР.
В ведомстве подчеркнули, что за счет этих денег граждане смогут позволить себе диагностику и лечение.
Деньги также будут направлены на то, чтобы усилия каждого региона по борьбе с вирусом не испытывали финансовых ограничений, добавили в министерстве.
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Вместе с тем в ВОЗ не считают, что наблюдается пандемия коронавируса.
По состоянию на 9 февраля в мире лабораторно подтверждены 37 575 случаев заболевания коронавирусом, из них 813 – летальные. 72% всех случаев заболевания подтверждены в китайской провинции Хубэй.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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