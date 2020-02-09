Костюм героя Идриса Эльбы слили в сеть

Костюм героя Идриса Эльбы слили в сеть

09.02.2020, 16:52, Новости дня

Видео со съёмок 2 части «Отряда самоубийц» попало в сеть не случайно. 7 февраля на официальной Twitter-странице DC Movie News появился ролик, где виден костюм в котором будет играть Идрис Эльба.

На видео видно, что Эльба в плаще и больших наплечниках. До конца не ясно конечный это костюм или накидка, чтобы скрыть реальный образ.

Ранее в сети появлялись предположения, что Идрис будет играть Виджиланте (Vigilante). Данный персонаж имеет много схожестей с сорвиголовой из вселенной Marvel. Оба персонажи с одной стороны герои и в то же время занимаются паралельно адвокатской практикой.

Режиссёр 2 фильма «Отряд самоубийц» Джеймс Ганн все ещё не раскрывает точных персонажей новой картины.

Фанатам франшизы остаётся ждать официального трейлера или выхода самой картины, который состоится 6 августа 2021 года.



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