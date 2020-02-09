Биткоин превысил отметку в 10 тыс. долларов впервые с октября

На торгах в воскресенье цена биткоина растет более чем на 3%, криптовалюта впервые с 26 октября преодолела психологическую отметку в 10 тыс. долларов.
По данным CoinMarketCap, по состоянию на 15.21 мск биткоин дорожает на 3,21%, до 10 тыс. 114 долларов. На бирже Binance – крупнейшей по объемам криптовалют – биткоин прибавляет 3,28%, достигая 10 тыс. 132 доллара, передает РИА «Новости».
«Рост в криптовалютах, начавшийся в январе, с одной стороны, можно назвать «традиционным», ведь похожим образом конец «медвежьего» рынка пришелся на декабрь в прошлом году и в 2014 году. С другой стороны, есть и новый фактор – возобновление поддержки финансовых рынков от ведущих ЦБ на фоне ухудшения перспектив роста экономик США, Европы и Китая. Вспышка коронавируса в январе добавила волатильности, но ее влияние было недолгим», – выразил мнение эксперт Мансур Гусейнов.
Он также выразил надежду, что в этом году биткоин достигнет в цене исторического максимума.
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