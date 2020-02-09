«ЮТэйр» заявил о не работавших системах аэропорта в Усинске при посадке Boeing

Во время посадки самолета Boeing 737-500 в аэропорту Усинска в Коми не работали система точного наведения на полосу и огни подхода к ВПП, это привело к слому шасси, сообщила авиакомпания «Ютэйр».
«При посадке самолета 9 февраля, которая привела к слому шасси, в аэропорту не работала система точного наведения на полосу ILS и не работали огни подхода к взлетно-посадочной полосе. Но диспетчеры аэропорта смогли передать экипажу сведения о состоянии полосы, которые позволили командиру и второму пилоту максимально смягчить посадку», – передает ТАСС сообщение авиакомпании.
Также «ЮТэйр» объясняла жесткую посадку самолета «сдвигом ветра» – резким изменением его направления или силы.
Пассажирский самолет Boeing с 94 человеками на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в воскресенье – лайнер ударился хвостом о ВПП при посадке. Причиной инцидента изначально назывались проблемы с шасси.
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