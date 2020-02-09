«Правило 90»: Врач рассказал, как офисным работникам избежать сколиоза

Врач Андрей Кабычкин рассказал о ключевом правиле для работников офисов. Мануальный терапевт уверен, избежать сколиоза можно благодаря пребыванию в правильном положении.

Важно сохранять спину прямой, выдерживая угол между туловищем и бёдрами должен составлять 90 градусов. В случае с голенью также необходимо выдерживать аналогичный угол. Данная норма касается позиции стоп.

При этом поза с ногой, заброшенной на другую, для многих офисных работников является привычной. При этом врач называет её опасной, поскольку так наносится вред сосудам нижних конечностей, суставам и позвоночнику. Врач советовал минимум раз за час совершать небольшие прогулки. Даже простое приближение к принтеру окажет значительную пользу.

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