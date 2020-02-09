Сборная РФ по хоккею проиграла все матчи на Шведских играх

Российские хоккеисты проиграли сборной Чехии в третьем матче шведского этапа Евротура – Шведских хоккейных играх, уступив в серии буллитов.
Основное время матча завершилось со счетом 3:3, при этом чехи сравняли счет за секунду до конца третьего периода. В серии буллитов сборная Чехии вырвала победу, передает РИА «Новости».
До этого россияне проиграли финнам со счетом 0:3 и шведам со счетом 2:5.
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