В интернете появился видеоролик с распаковкой Samsung Galaxy Buds+

В интернете появилось видео с распаковкой Samsung Galaxy Buds+. Беспроводные наушники пока не были озвучены в ролике длиной 11 мин, демонстрирующем новинку с различных ракурсов.
Сообщается, что Galaxy Buds+ появятся 11 февраля во время Samsung Unpacked. Само мероприятие запланировано к проведению в Сан-Франциско. Роланд Квандт, редактор портала WinFuture, смог получить видео, показывающее распаковку наушников. Он разместил запись вместе с персональными комментариями. Благодаря ролику удалось подтвердить достоверность списка характеристик, который всего несколько дней назад оказался в интернете.
Новый продукт от южнокорейского бренда существенно отличается по своему дизайну от предшественников и имеет ряд заметных преимуществ. Девайс получил двойные динамики с тонкой настройкой, подготовленной ведущими экспертами AKG в сфере аудиотехники. Galaxy Buds+ распространяются в комплекте со сменными амбушюрами и кабелем USB Type-C. В прошлом поколении устройства имелись оптические датчики для прекращения воспроизведения аудиокомпозиций, когда наушники извлекаются из ушей.
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