«Русская украинка» Поклонская заказала генетический тест

«Русская украинка» Поклонская заказала генетический тест

09.02.2020, 16:26, Новости дня

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что заказала генетический тест, чтобы исследовать свое происхождение и развеять мифы вокруг себя.

«Недавно сообщила на ТВ: «Я — русская украинка». И началась буря в стакане: «Да как она посмела?!», «Что она себе позволяет?!». В воздухе повис главный вопрос: «Ху из миссис Поклонская?» (ну, по национальности). Решила развеять мифы вокруг себя и заказала генетический тест в одной из московских клиник. Это исследование происхождения и генетических корней человека», – написала она в своем Facebook.

Поклонская сравнила ДНК с «прокурорским архивов», в котором «все ходы записаны».

«Теперь узнаем, какая кровь во мне намешана. Вдруг окажется, что вместе с русской и украинской кровью во мне есть наследие древних и пугающих многих влахов? Или выяснится, что я татарка больше, чем чокнутый радикал Джемилев? А вдруг у нас с Зеленским общие предки? Вопросов тьма!» – сообщила депутат Госдумы.



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