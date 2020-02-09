Врачи назвали полезные свойства клюквы

Врачи назвали полезные свойства клюквы

09.02.2020, 16:21, Разное

Врачи назвали полезные свойства клюквы. В составе ягоды имеется большое количество витаминов, включая соединения из группы B, A, C, E, K, PP.
Помимо этого, в клюкве содержится много микроэлементов, включая медь, цинк, селен магний, селен и другие. При употреблении в пищу ягоды можно добиться повышения защитной системы организма, а также падения рисков возникновения воспалительных процессов. При этом сам плод замедляет процесс старения за счет большого количества антиоксидантов.

Клюква приносит большую пользу для поклонников спорта. Ягода способна возобновить энергобаланс после переутомления. Вдобавок, продукт положительно влияет на функцию сердечной мышцы, препятствуя появлению разного рода заболеваний, а также снижая показатель артериального давления. Клюква может уменьшить уровень сахара в крови, поэтому она рекомендуется к употреблению в качестве профилактики сахарного диабета.



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