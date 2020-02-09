Песков прокомментировал эмоциональное высказывание Лукашенко о «моменте истины»

Дмитрий Песков высказался по поводу слов Александра Лукашенко о наступлении «момента истины» перед переговорами в РФ по газу. Пресс-секретарь президента РФ назвал данный вопрос «очень эмоциональным».

Песков признал, ему «не с руки» обсуждать заявление главы Белоруссии, и добавил, что и Лукашенко, и Путин прилагают все усилия для развития отношений между двумя государствами-соседями, сохраняющими суверенитет. Каждый из президентов отстаивает интересы своей страны. Песков объясняет, что при такой расстановке приоритетов Лукашенко ведет себя на своей территории соответственно, защищая национальные интересы. Однако лидеры РФ и Белоруссии всегда готовы собраться вместе для обсуждения волнующих вопросов, касающихся союза двух стран. «Свидетелями этому мы являемся», — подытожил глава пресс-центра президента РФ в эфире проекта «Москва. Кремль. Путин» на «России-1».

В Сочи Путину и Лукашенко представилась возможность поговорить наедине из-за задержки делегации по причине плохих погодных условий. Главы соседних государств провели время в неформальной обстановке, при этом белорусский лидер не выпускал из рук галстук.

После беседы президенты, ожидая прибытия министров, сыграли в хоккей. В их команде оказался еще один Лукашенко — сын главы Белоруссии Николай. Во втором периоде к ним присоединился Дмитрий Медведев, занимающий пост замглавы Совбеза России. По итогу состязания команда Путина победила, забив девять голов при двух пропущенных.

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