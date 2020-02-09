В Усинске временно закрыт аэропорт после жесткой посадки самолета

В Усинске временно закрыт аэропорт после жесткой посадки самолета

09.02.2020, 16:21, Разное

Аэропорт Усинска в Коми, где несколько часов назад был вынужден осуществить жесткую посадку самолёт авиакомпании «Ютэйр», закрыт до момента полного устранения последствий произошедшего. По сведениям представителей Росавиации, у воздушного судна наблюдались проблемы с шасси.
Борту пришлось совершить остановку возле взлетно-посадочной полосы. По предварительным сведениям, в результате происшествия никто не пострадал. Из-за экстренной посадки самолёт был развернут на полосе примерно на 90 градусов, чтобы ликвидировать все последствия аварийного приземления, было принято решение о временном закрытии аэропорта.

К слову, пассажиру данного рейса удалось заснять на видео момент приземления самолета: после его удара об землю, оторвалась часть обшивки в салоне, начали падать различные вещи с полок.



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