Боррель обсудил с Помпео Донбасс и необходимость полного выполнения Минских соглашений

Боррель обсудил с Помпео Донбасс и необходимость полного выполнения Минских соглашений

09.02.2020, 16:18, Новости дня

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель во время первого визита в США обсудил ситуацию в Украине с американским госсекретарем Майком Помпео. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба Европейской службы внешних связей.

«Высокий представитель и госсекретарь обсудили конфликт на востоке Украины, необходимость полного выполнения Минских соглашений и незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя. Они выразили свою полную поддержку территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», – говорится в сообщении.

Также Боррель и Помпео обсуждали ситуацию Израиле, Сирии, Иране и других странах.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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