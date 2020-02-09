Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира

Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира

09.02.2020, 16:10, Новости дня

В шведском Фалуне завершается девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 километров с общего старта свободным стилем.

Александр пробежал 15 километров за 33.10,3. 2. Норвежец Шур Рёте проиграл Большунову 8 десятых секунды. Третьим финишную черту пересек еще один российский лыжник Иван Якимушкин, уступивший победителю 9,7 секунды.

Что касается остальных наших спортсменов, то они показали следующие результаты. Андрей Мельниченко занял четвертое место, Евгений Белов — 16, Артем Мальцев — 17, Сергей Устюгов — 19, Денис Спицов – 21.

Источник: Вести



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