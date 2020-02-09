Анонс от Поклонской: скоро главная загадка будет раскрыта

Анонс от Поклонской: скоро главная загадка будет раскрыта

09.02.2020, 16:10, Новости дня

Депутат Наталья Поклонская, назвавшаяся "русской украинкой", анонсировала, что "скоро главная загадка будет раскрыта". Под этим она имеет в виду результаты генетического теста, который будет сделан московской клиникой.

На своей страничке в "Фейсбуке" Поклонская подчеркнула, что предками своими гордится, и пофантазировала на эту тему: что, если у нее общие с президентом Украины Владимиром Зеленским, или она "татарка больше, чем чокнутый радикал Джемилев"?

Кроме того, депутат Госдумы продолжила публиковать снимки из своей "голливудской фотосессии". В серии последних постов она прокомментировала ситуацию на Украине, порассуждав, в частности, о сходстве страны с Сомали, "разбазаривании земель" и языковом вопросе.

Источник: Вести



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