Минск сделал заявления по кредиту от Москвы и ценам на нефть

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил в воскресенье о намерении правительства республики обсудить с Россией корректировку суммы и срока выплаты кредита на сооружение Белорусской АЭС. Как уточнил Крутой, это связано с задержкой строительства станции. Белоруссия хочет выплачивать кредит за большее время и с меньшими процентами. По словам Крутого, контракт РФ и Белоруссии должен соответствовать условиям контрактов "Росатома" и других стран.
Говоря о цене на нефть, первый вице-премьер уточнил, что Белоруссия согласна покупать российское сырье по мировым ценам.
"Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам и не хуже", — сообщил Крутой.
Заместитель председателя правительства Белоруссии отметил, президент Владимир Путин предложил помощь российского правительства в контактах Белоруссии и российских добывающих компаний.
Белоруссия продолжит обсуждать цены и объемы поставок с российской нефтяной "большой пятеркой" — "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" и другие, но не откажется от работы "абсолютно со всеми субъектами российского нефтяного рынка". Крутой анонсировал начало переговоров на следующей неделе.
Также Дмитрий Крутой пообещал всем российским нефтяным компаниям, которые поставят нефть в Белоруссия, доступ к транзитной трубе "Транснефти".
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