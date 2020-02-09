Дина Аверина выиграла упражнения с лентой на московском этапе Гран-при

В Москве продолжается этап Гран-при по художественной гимнастике. Проходит розыгрыш наград в отдельных видах соревнований.

Дина Аверина выиграла соревнования в упражнениях с лентой, набрав 21,35 балла. На втором месте Екатерина Селезнева (21,20), а третьей стала Екатерина Веденеева (19,40), представляющая Словению.

Дина Аверина также стала первой в упражнениях с мячом с результатом 23,150 балла. Второе место у белоруски Анастасии Салос (22,450). Российская гимнастка Лала Крамаренко заняда третье место с результатом (22,350).

В упражнениях с булавами победила Дарья Трубникова с результатом 23,100 балла, серебро у Дины Авериной (22,550), бронзовая награда досталась Саломе Пажаве (21,000).

Источник: Вести

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