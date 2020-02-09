Фильм «Холоп» собрал 3 миллиарда в российском прокате

Фильм "Холоп" продолжает ставить рекорды. Согласно данным Единой авторизованной информационной системы, кинолента Клима Шипенко, созданная при участии телеканала "Россия 1", собрала три миллиарда рублей в российском прокате. В настоящее время "Холоп" занимает первую строчку по сборам в стране среди всех картин.
Фильм стартовал в прокате 26 декабря. Буквально за полтора месяца "Холоп" стал самым кассовым фильмом десятилетия. Исполнитель главной роли Милош Бикович считает, что своим успехом картина обязана тому посылу, который в него вложили авторы. Многие зрители нашли в ленте параллель с легендарной картиной Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", ведь в "Холопе" главный герой тоже попадает в прошлое. Такая метаморфоза позволяет эгоистичному мажору Грише полностью переоценить свою жизнь, поменять приоритеты. Сын богатого папы превращается в настоящего человека с умением дружить, любить и ценить простые вещи.
В фильме главные роли сыграли Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Российские военные уничтожили беспилотник, приближавшийся к базе Хмеймим / 3 февраля
- Летевший из Москвы самолет совершил жесткую посадку в Анталье / 10 января
- Мальчика, которого ставили коленями на гречку, отпустили жить с матерью / 13 января
- Fox News — Трамп был и остался одиночкой, за социалистом Сандерсом — мощное радикальное движение / 6 февраля
- Врачи не нашли коронавирус у туристов, из-за которых заблокировали лайнер / 30 января
- Польшу обвинили в «шаромыжничестве» из-за жажды компенсации от России за Вторую мировую войну / 1 февраля
- В Кабмине анонсировали запуск программы медицинских гарантий с 1 апреля 2020 года / 30 декабря
- На Донбассе ранены трое украинских военных / 2 февраля