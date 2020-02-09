Фильм «Холоп» собрал 3 миллиарда в российском прокате

Фильм «Холоп» собрал 3 миллиарда в российском прокате

09.02.2020, 16:06, Новости дня

Фильм "Холоп" продолжает ставить рекорды. Согласно данным Единой авторизованной информационной системы, кинолента Клима Шипенко, созданная при участии телеканала "Россия 1", собрала три миллиарда рублей в российском прокате. В настоящее время "Холоп" занимает первую строчку по сборам в стране среди всех картин.

Фильм стартовал в прокате 26 декабря. Буквально за полтора месяца "Холоп" стал самым кассовым фильмом десятилетия. Исполнитель главной роли Милош Бикович считает, что своим успехом картина обязана тому посылу, который в него вложили авторы. Многие зрители нашли в ленте параллель с легендарной картиной Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", ведь в "Холопе" главный герой тоже попадает в прошлое. Такая метаморфоза позволяет эгоистичному мажору Грише полностью переоценить свою жизнь, поменять приоритеты. Сын богатого папы превращается в настоящего человека с умением дружить, любить и ценить простые вещи. 

В фильме главные роли сыграли Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика